Новые разработки поддержат котировки Vertex Pharmaceuticals

20 декабря 2021, 10:15

Аналитики «Финама» провели исследование инвестиционной привлекательности ведущей американской биотехнологической компании Vertex Pharmaceuticals.

Продажи революционного препарата для лечения муковисцидоза обеспечили значительный рост прибыли компании в III квартале, и этот тренд продолжится, уверены эксперты. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой $243,3 на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 17%.



Vertex Pharmaceuticals — американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на лечении муковисцидоза (кистозного фиброза). В линейке препаратов компании насчитывается четыре комбинации лекарственных средств для терапии больных муковисцидозом в зависимости от типа мутаций, вызывающих его, и возрастной группы пациентов. «Компания совершила революцию в лечении тяжелого генетического заболевания, которым страдают десятки тысяч людей во всем мире, кардинально улучшила жизнь больных и продолжает вести дальнейшие научные разработки в этой сфере. Сейчас Vertex занимает однозначно лидирующее положение на рынке терапии муковисцидоза и с высокой вероятностью сохранит его за собой еще много лет», — отмечается в исследовании ФГ «Финам».



Фактически Vertex Pharmaceuticals является монополистом в своем сегменте: только ее препараты воздействуют непосредственно на причину заболевания, а не просто устраняют симптомы. Цены на продукцию очень высокие: стоимость курса лечения флагманским препаратом составляет $25 000, что, безусловно, положительно сказывается на выручке эмитента, отмечают аналитики. Так, по итогам III квартала выручка Vertex увеличилась в годовом исчислении на 29% до $1,98 млрд и на $120 млн превысила ожидания аналитиков. При этом продажи ключевого препарата Trikafta/Kaftrio, на который приходится значительная доля оборота, взлетели сразу на 62%. Одновременно скорректированная чистая прибыль компании увеличилась до $926 млн, что в расчете на акцию составляет $3,56.



Дополнительным фактором инвестиционной привлекательности Vertex Pharmaceuticals являются ее другие инновационные разработки. Экспериментальная линейка включает препараты для терапии почечных заболеваний и нарушений функций легких и печени, а также диабета первого типа. С последним компания уже добилась значительных успехов. В октябре были представлены предварительные данные исследования препарата VX-880 для терапии диабета первого типа, который пока не поддается лечению и делает пациента зависимым от введения инсулина. Vertex ввела свой клеточный препарат пациенту, заболевшему диабетом 40 лет назад, и у него после терапии резко улучшились показатели здоровья — потребность в инсулине упала на 91%. «Если Vertex удастся излечить диабет первого типа, то этот новый препарат может стать настоящим блокбастером века», — подчеркивается в исследовании.



Аналитики считают, что акции производителя представляют большой интерес для инвесторов, поскольку в настоящий момент стоят весьма дешево по сравнению со многими крупными компаниями биотехнологического ETF. «Дисконт выглядит неоправданно с фундаментальной точки зрения, поэтому есть все предпосылки, что в скором времени ценные бумаги эмитента покажут заметный рост», — прогнозируют в «Финаме». Важно, что Vertex Pharmaceuticals не имеет долговой нагрузки: у компании есть солидные средства для вложений в будущие исследования и разработки, что делает ее ценные бумаги привлекательными для долгосрочных инвестиций.

