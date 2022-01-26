S&P 500 показывает рекордное месячное снижение с начала пандемии

26 января 2022, 9:15

В начале торговой сессии понедельника, 24 января, рынок акций США снижался четвертый день подряд вместе с доходностью 10-летних гособлигаций США, которая вернулась в область 1,70%.

Рыночные ожидания по ставкам несколько снизились, но продолжающийся рост трежерис, скорее всего, обусловлен не этим фактором, а усилением спроса на защитные активы на фоне затяжного обвала S&P 500.



Компоненты S&P 500 показывали очень слабую динамику: по состоянию на 18:00 мск снижались все 11 основных секторов индекса.



Лучше всех держались защитные сектора: производство товаров первой необходимости (-0,31%), ЖКХ (-1,18%) и телекомы (-1,64%). Главными аутсайдерами выступали циклические: энергетика (-2,82%), финансы (-2,50%) и производство товаров второй необходимости (-2,43%).



9% компонентов S&P 500 дорожали и 91% дешевели.



К старым опасениям инвесторов относительно более быстрого и масштабного повышения ставок со стороны ФРС и скорого объявления о начале сокращения ее баланса добавилась геополитика, которая до этого в основном терзала только рынок акций РФ. S&P 500, так же как и индекс РТС, демонстрирует рекордное процентное месячное снижение с начала пандемии.



Сегодняшнее снижение возглавляют индексы технологических компаний, и в ближайшие дни свои квартальные отчеты должны представить такие гиганты как Apple и Microsoft. В целом сегодня на рынке наблюдается тотальный risk-off: акции дешевеют, облигации дорожают, франк и иена дорожают по всему спектру валютного рынка, а главные криптовалюты теряют 5–10%.



На выходных экономисты Goldman Sachs написали о том, что в этом году ФРС может повышать ставки на каждом из семи заседаний, начиная с марта, т. е. по совокупности ставка по федеральным фондам может вырасти на 1,75%. Кроме того, банк полагает, что регулятор может объявить о начале сокращения баланса в мае. Впрочем, базовый сценарий GS пока подразумевает 4 повышения ставки раз в квартал — в марте, июне, сентябре и декабре — и объявление о начале сокращения баланса в июле.



Стратеги Morgan Stanley отмечают, что на рынок акций США «пришла зима», и снижение должно продолжиться.



Корпоративные истории

- Акции Halliburton (HAL) снижались на 4%: компания впервые за последние 7 лет увеличила дивиденд, причем сразу в два с лишним раза. Этому способствовала рекордная за последние пять с лишним лет квартальная прибыль. Однако бумаги стали жертвой общей распродажи на рынке акций США;



- Акции Coinbase дешевели на 12% на фоне падения цены биткоина ниже $34 000. Снижались бумаги и других криптовалютных компаний;



- Акции универмагов заметно росли на фоне сообщения Wall Street Journal о том, что хедж-фонд Starboard Value предложил заплатить за Kohl’s Corp $9 млрд. Бумаги Kohl’s (KSS) прибавляли свыше 30%, бумаги Macy’s (M) — около 7%, а бумаги Nordstrom (JWN) — около 3%;



- Акции HCW Biologics (HCWB) дорожали на 5%: Масонский онкологический центр Университета Миннесоты получил разрешение от FDA продолжить исследование ведущего препарата компании HCW9218



- Акции Netflix (NFLX) дешевели на 3%: инвесторы продолжают переоценивать бумаги после недавнего прогноза компании по росту числа подписчиков, который спровоцировал распродажу акций NFLX в. пятницу



- Акции Opko Health (OPK) дешевели на 13%, а акции Pfizer (PFE) — на 4% после получения ответа FDA относительно препарата somatrogon



- Акции Peloton (PTON) росли на 4% на новостях о том, что компания получила письмо от инвестора-активиста Blackwells Capital с требованием уволить главу компании Джона Фоли и выставить компанию на продажу



- Акции Snap (SNAP) теряли 7%: Wedbush понизил рейтинг бумаг до «нейтрально» с «лучше рынка», сославшись на риски замедления темпов роста выручки



- Акции Twitter (TWTR) снижались на 1,5%: Mizuho Securities понизил целевой уровень по бумагам до $56 с $70