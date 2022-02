Роуминг от lifecell в 2021 году: на 55% больше пользователей

8 февраля 2022, 11:15

В прошлом году украинцы стали гораздо больше путешествовать за границу, несмотря на все карантинные ограничения, связанные с пандемией.

Мобильный оператор lifecell определил самые популярные туристические направления и проанализировал, сколько абонентов пользовалось роумингом в 2021 году.

Количество абонентов-путешественников, которые пользовались роумингом от lifecell во время путешествий за границу, выросло на 55% по сравнению с 2020 годом. Сам же объем прошлогоднего туристического потока за пределы Украины вырос на 39%.

Чаще всего украинцы посещали страны ближнего зарубежья и отдыхали на морских побережьях. Тремя самыми популярными странами для путешествий в 2021 году стали Турция, Польша и Египет. Выбор наших туристов в 2020 году был схож: украинцы охотно отдыхали в Польше, Турции и Германии.

Интересно, что в прошлом году Хорватия, Турция и Египет приняли вдвое больше украинских туристов, чем в 2020 году. Украинцы также стали больше путешествовать в экзотические страны: Мальдивы и Доминиканскую республику посетило в четыре раза больше наших туристов. Но все рекорды побила Черногория, куда в прошлом году приехало отдыхать в шесть раз больше абонентов-роумеров, чем в 2020 году.

Путешествуя, абоненты все больше пользуются мобильным интернетом. Это подтверждает рост показателя data usage на 40%. Средний показатель трафика на одного дата-абонента составляет около 700 МБ в день. При этом путешественники не забывают звонить домой и голосовые звонки не теряют своей актуальности. Этот показатель вырос более чем на 30%.

Для того чтобы оставаться на связи за границей, lifecell предлагает своим абонентам разнообразные роуминговые сервисы, среди которых каждый путешественник может выбрать удобный пакет услуг для поездки. Самым востребованным из них стал «Роуминг Онлайн», обновленный в 2021 году. Благодаря удобной функции обмена мегабайтов на минуты в пределах этой услуги пользователи могут как совершать звонки, так и пользоваться интернетом. Заказать «Роуминг Онлайн» можно уже сейчас с помощью USSD-запроса *108#, ведь пакет услуг сохраняется до конца 2022 года.

Приложение BiP и его функции BiP In и BiP Out всегда пользовались большой популярностью среди абонентов lifecell. Совершать звонки через BiP Out очень выгодно из-за границы, поскольку не нужно платить за роуминг. Звонки в Украину через BiP Out тарифицируются так, будто абонент находится дома, и предоставляются за счет пакетных минут. Единственное условие ― наличие любого интернет-соединения (мобильного интернета или Wi-Fi). Уже более 2 млн пользователей загрузило приложение BiP от lifecell.

Стоит отметить, что диджитал-оператор lifecell расширил перечень стран, в которых абоненты могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Сейчас их насчитывается уже 56. По состоянию на конец 2021 года lifecell предоставлял услуги роуминга в 212 странах через 559 роуминг-партнеров.