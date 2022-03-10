На сайті Львівської ОВА відбили ворожу кібератаку

Сайт Львівської обласної військової адміністрації відновив свою роботу після хакерської атаки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ЛОВА Максим Козицький.
«Сайт Львівської ОВА працює! Оскільки частина інформації з нього втрачена, ми працюємо над наповненням», – написав він.
Зазначимо, що хакери зламали сайт Львівської обласної військової адміністрації ввечері 9 березня. Над його відновленням фахівці працювали всю ніч.
Водночас мешканцям Львівщини нагадують офіційні сторінки військової адміністрації у соціальних мережах:
Львівська обласна військова адміністрація:
https://www.facebook.com/LvivskaODA
https://twitter.com/peopleof_action
https://t.me/people_of_action
Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький:
https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official
https://twitter.com/M_kozytskyy
https://t.me/kozytskyy_maksym_official
Нагадаємо, Росія продовжує активно поширювати фейки, аби дезінформувати українців, посіяти паніку та зневіру.
(С) portal.lviv.ua