На сайті Львівської ОВА відбили ворожу кібератаку

10 марта 2022, 17:22

Сайт Львівської обласної військової адміністрації відновив свою роботу після хакерської атаки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ЛОВА Максим Козицький.



«Сайт Львівської ОВА працює! Оскільки частина інформації з нього втрачена, ми працюємо над наповненням», – написав він.

Зазначимо, що хакери зламали сайт Львівської обласної військової адміністрації ввечері 9 березня. Над його відновленням фахівці працювали всю ніч.



Водночас мешканцям Львівщини нагадують офіційні сторінки військової адміністрації у соціальних мережах:



Львівська обласна військова адміністрація:

https://www.facebook.com/LvivskaODA

https://twitter.com/peopleof_action

https://t.me/people_of_action



Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький:

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official

https://twitter.com/M_kozytskyy

https://t.me/kozytskyy_maksym_official



Нагадаємо, Росія продовжує активно поширювати фейки, аби дезінформувати українців, посіяти паніку та зневіру.



(С) portal.lviv.ua