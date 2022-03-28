Анджей Дуда ответил Москве нецензурной польской пословицей

28 марта 2022, 16:15

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал намеки российской стороны о том, что военные действия российской армии могут не ограничиться только территорией Украины.

"Возможно, это будет не очень корректно, но есть в Польше такая пословица - нецензурная, правда: "не пугай, не пугай... [а то сам "обделаешься"]", - процитировал он.



"Мы хотим жить в мире, - заверил польский президент. - Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наше отечество настолько обширно, что место похоронить таких нападающих точно найдется".



Дуда также призвал Москву прекратить бомбардировки жилых домов, в результате которых гибнет гражданское население.



Разбомбленный Киев, по его словам, местами очень напоминает польскую столицу Варшаву в 1944 году. Однако, по мнению Дуды, прекращение огня скорее сыграет на руку российской армии.



"Это им нужно время для перегруппировки. Если бы речь зашла о прекращении огня, то оно должно сопровождаться выводом российских войск, - уверен он. - Нам важно, чтобы Россия сломала зубы о Украину и в будущем - перед тем, как напасть еще на кого-то или снова на Украину - заранее подумала дважды".

