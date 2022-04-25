25 апреля 2022, 16:15

Позиція Укрпошти щодо марки "Русскій воєнний корабль, іді …!"

Охочих придбати поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді … !» виявилося в сотні разів більше, ніж це дозволяє тираж марки, який становить 1 млн прим. і є рекордним для художніх поштових марок за останні 15 років (зазвичай художні марки випускаються тиражем 100-130 тис. прим.).



Мужність захисників о. Зміїний надихнула нас провести народний конкурс і випустити першу марку в умовах воєнного стану. У перші дні введення марок в обіг їх безпроблемно можна було придбати в усіх обласних центрах країни, де 12 квітня відбулись урочистої церемонії спецпогашення. Справжній ажіотаж на поштові марки почався після того, як наші мужні ЗСУ потопили ворожий корабель. Ми усвідомлюємо, що зараз це непросто, але просимо з розумінням поставитися до того, що такий збіг подій неможливо було передбачити наперед.



Звертаємо увагу, що у всьому світі поштові марки - це не лише засіб, якими оплачується доставка листів, а й предмет колекціонування, відповідно до чого діють встановлені ринком правила. Колекціонери усього світу вкладають кошти у предмети філателії, обираючи поштові марки тих країн, які, з їхньої точки зору, є привабливими для інвестування. Якщо поштова адміністрація щоразу, за наявності додаткового попиту, хаотично додруковуватиме додаткові тиражі вже випущених поштових марок - це знецінюватиме основний тираж, порушуватиме зобов’язання перед клієнтами, які придбали примірники з основного тиражу, тому що на момент придбання вони не знали про наміри адміністрації щодо додруківки тиражу, шкодитиме репутації поштової адміністрації у сфері філателії на міжнародному рівні. Звісно, можна говорити про унікальність ситуації, «символ країни» тощо. Але це не остання марка воєнного часу і точно не єдиний символ нашого протистояння. Крім того, за Укрпоштою не закріплене унікальне право створювати символи, інші бізнеси та окремі громадяни теж можуть створити щось, що стане символом часу і що українці захочуть мати собі на згадку.



У будь-якому разі ми розцінюємо такий попит на поштові марки як позитив і додаткову можливість привернути увагу світу до війни в Україні, що в свою чергу сприятиме залученню коштів на потреби армії та відновлення інфраструктури, і подальшому розширенню пакету санкцій.



Сьогодні зранку ми запустили онлайн-продаж залишку тиражу поштових марок та немаркованого конверта «Русскій воєнний корабль, іді … !». 100 тисяч марок стали доступні в першу чергу тим клієнтам, які робили замовлення на старому сайті, про що були додатково попереджені напередодні. Через годину посилання на інтернет-магазин postmark.ukrposhta.ua отримали всі бажаючі. Зважаючи на підвищений попит, з метою надання можливості більшій кількості клієнтів придбати поштові марки, замовлення приймаються з обмеженням в 1 марковий аркуш та 2 конверти. Оплатити вартість замовлення та доставки можна одразу на сайті. На вказану при реєстрації електронну адресу клієнти отримують квитанцію, в якій для відстеження доставки замовлення буде зазначено номер ШКІ. У зв‘язку з підвищеним попитом та зовнішніми кібератаками сайт все ще тимчасово недоступний. Біля 10 тисяч замовлень, які ми встигли прийняти будуть оброблені та доставлені. Про відновлення роботи сайту і залишки продукції повідомимо додатково.



З огляду на високий попит і дослухаючись громадської думки, Укрпошта вирішила продовжити серію про русскій воєнний корабль. Ми вважаємо доречним продовжити серію маркою, на якій вже немає флагмана російського флоту, щоб в такий спосіб зафіксувати історичний хід подій.



Тому вже в травні плануємо ввести в обіг нові поштові марки з актуальним станом корабля - «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» загальним тиражем 5 млн примірників. Це не просто серія з двох марок, це історія, яка твориться на наших очах.



Автором нового випуску, як і попереднього, виступить Борис Грох. Маркові аркуші, окрім нових поштових марок, міститимуть купони, на яких буде відтворено зображення першої марки «Русскій воєнний корабль, іді … !». Тож усі ті, хто не зміг придбати поштові марки з кораблем, матимуть можливість отримати два в одному – поштову марку без корабля та купон з кораблем, як нагадування про початок цієї історії, яка вже стала легендарною. Поштові марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», як і попередній випуск, планується виготовити з внутрішнім (F) та міжнародним номіналом (W).



Уже найближчими днями ми оприлюднимо їх на сайті і всі бажаючі зможуть оформити передзамовлення онлайн.



Окрім поштових марок «Русскій воєнний корабль, іді … !», найближчим часом в онлайн-магазині з’являться інші патріотичні випуски Укрпошти – поштові марки, а також різноманітний мерч із зображенням марки.



Водночас Укрпошта продовжує працювати над розробкою нових патріотичних сюжетів поштової продукції і випуском поштових марок з додатковим номіналом, який буде спрямовано на важливі соціальні проєкти та допомогу ЗСУ.

