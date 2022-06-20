Переможницю голосування на ескіз поштової марки надихнула творчість Марчука

20 июня 2022, 11:15

Укрпошта оголосила переможця народного голосування ескізу поштової марки «Доброго вечора, ми з України!».

Нею стала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець. Нині вона самостійно опановує новий напрямок у медіамистецтві digital art. Конкурс від Укрпошти став першим, куди вона відправила роботу, виконану в цьому напрямку медіамистецтва.



“Кожна поштова марка воєнного часу особлива і ми впевнені, що новий випуск буде таким же особливим і знайде своїх поціновувачів. А їх як ми бачимо зараз мільйони і мільйонні тиражі художніх поштових марок це рекорд не лише для Укрпошти, а й для світової філателії. Сподіваємося, що на поштову марку "Добрий вечір, ми з України" буде такий же великий попит як і на попередні випуски. Минулого разу за зображення марки проголосувало 8 тисяч українців, то цього разу більше 834 тисяч. Бажаю переможниці після вдалого старту у конкурсі від Укрпошти нових перемог та цікавих робіт у digital art”, - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Художниця натрапила на оголошення про конкурс у Твіттері випадково, побачивши статтю Укрінформу, та зацікавилась. А коли прочитала тему, одразу в голові виникла ідея саме про “тракторні” війська.



"Сама назва “Доброго вечора, ми з України!” - вона надихаюча. А мене, як і весь світ, вразили наші аграрії, адже це вперше у світовій історії війн аграрії допомагають військовим. І цей трактор, що тягне за собою розбиту ворожу техніку, аби її відремонтували та поставили на озброєння нашим військовим - це алегорія на те, як кожен українець робить все від нього залежне, у силу своїх можливостей, аби наблизити нашу перемогу. Кожен зараз має значення. Я відносно початківець в digital art, взагалі ні на що не сподівалась, коли відправляла роботу, а тим паче на перемогу. Мені просто захотілось втілити свою ідею в життя і те, що ця ідея сподобалась такій великій кількості людей - це насправді честь для мене", - говорить про свою ідею Анастасія Бондарець.



Вона говорить, що давно захоплююсь творчістю українських художників, зокрема Івана Марчука та Анатолія Криволапа і, мабуть, їх вплив також відобразився у цій роботі. Її виконання зайняло близько двох днів завдяки тому, що художниця одразу визначилася з найголовнішим - ідеєю, композицією і кольорами.



Анастасія Бондарець раніше, коли займалася живописом, брала участь у всеукраїнських виставках, мистецьких проектах, а також була чвертьфіналісткою міжнародного художнього конкурсу “Сльози щастя” від Оксфордського університету. Наразі вже декілька років опановує digital art.



На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині: український трактор тягне покинутий російський танк. Саме цей конкурсний ескіз набрав найбільшу кількість голосів у соцмережах Укрпошти та застосунку Дія. За ескіз з трактором проголосували понад 340 тис українців. Друге місце посів ескіз Романа Чалого З воїном, який зупиняє головного агресора та воєнного злочинця, третє місце ескіз Юрія Сосницького з воїном ЗСУ та вокалістом гурту Kalush Orchestra, а четверте і п’яте місця відповідно Анастасія Квітка (робота з гусем) та Нато Микеладзе (робота із півником). Загалом українці за ескізи віддали майже 834 тис голосів.



Поштова марка «Доброго вечора, ми з України» буде випущена в липні тиражем 5 млн примірників, з яких 3 млн - з номіналом для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 млн – з номіналом, призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.