30 мая 2023, 11:15

Казахстан пригласил в страну более 400 компаний, покинувших Россию

Из них 67 ответили положительно, а по 25 компаниям релокация завершена, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Айдаров.



Релокация — это перенос компании в страну с более комфортным бизнес-климатом.

