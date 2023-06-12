США повертаються в ЮНЕСКО

США повідомили ЮНЕСКО про своє рішення відновити членство в організації майже через шість років після того, як Трамп оголосив про його припинення, — Axios з посиланням на представника держдепартаменту.
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