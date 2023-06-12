З 1 серпня Ісландія закриє своє посольство у Москві

12 июня 2023, 13:45

Про таке рішення оголосила Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гільфадоттір.

Крім того, Ісландія звернулася з вимогою обмежити роботу російського посольства в Рейк'явіку відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, а також знизити рівень дипломатичного представництва.



Вітаю рішення МЗС Ісландії! Це ще один вагомий крок до повної міжнародної ізоляції росії, необхідність якої ми, зокрема, обговорювали з пані Міністеркою закордонних справ Тордіс Гільфадоттір під час нещодавньої робочої зустрічі у Рейк'явіку.