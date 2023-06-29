29 июня 2023, 11:15

В США возрос уровень поддержки предоставления Украине оружия — с 46% до 65%

Также, как показал опрос, 76% респондентов считают, что оказание помощи Украине демонстрирует Китаю и другим соперникам, что у США есть "воля и способность защищать свои интересы, и интересы союзников".


Оцените новость:
  • 0 оценок