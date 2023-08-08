Видання зазначило, незважаючи на те, що керівництво двох країн намагається нормалізувати відносини, - вони все ще залишаються напруженими.
На цьому фоні американські компанії скорочують свою залежність від китайських виробників та диверсифікують ланцюжки поставок.
8 августа 2023, 11:15
США скоротили імпорт із КНР майже на 25%, - повідомляє The Washington Post
Видання зазначило, незважаючи на те, що керівництво двох країн намагається нормалізувати відносини, - вони все ще залишаються напруженими.
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