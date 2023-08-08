США скоротили імпорт із КНР майже на 25%, - повідомляє The Washington Post

8 августа 2023, 11:15

Видання зазначило, незважаючи на те, що керівництво двох країн намагається нормалізувати відносини, - вони все ще залишаються напруженими.



На цьому фоні американські компанії скорочують свою залежність від китайських виробників та диверсифікують ланцюжки поставок.