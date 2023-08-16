5 необычных археологических открытий

16 августа 2023, 9:45

Ресторан с необычными деликатесами, подводное кладбище и подземный город: земля все еще хранит удивительные тайны прошлого.



Подземный город, Турция

Вход в него вел через известняковую пещеру, найденную в 2022 году. Город выкопали первые христиане, спасаясь от римлян 2 тысячи лет назад. В нем могло жить ок. 70 тыс. человек. Археологи нашли 49 помещений, соединительные проходы, колодцы, церковь и синагогу.



Корабль викингов под курганом, Норвегия

Эту находку удалось обнаружить в 2018 году с помощью георадара. 19-метровое судно использовалось для погребения какого-то знатного человека, возможно даже короля. К сожалению, мародеры в кургане побывали раньше. Поэтому почти все артефакты были вывезены еще несколько сот лет назад.



Подводное кладбище и больница, США

Весной 2023 г. на острове около национального парка Драй-Тортугас во Флориде был обнаружен затопленный карантинный госпиталь. Его построили в 1860-1870 годах для больных желтой лихорадкой. Недалеко от больницы находился погост. Исследователи полагают, что там покоятся останки солдат, умерших от вируса.



Гробница первосвященника, Египет

Священнослужитель Ватайе жил примерно 4,4 тыс. лет назад. Его нетронутая усыпальница украшена цветными иероглифами, статуями и фресками с изображением жреца и членов его семьи. Высота гробницы 3 м, длина около 10 м.



Ресторан с необычными блюдами, Помпеи

Заведение было Меккой для гурманов, где подавали такие деликатесы, как жаренные в меду грызуны. Готовую еду выставляли в больших кувшинах, установленных в отверстиях, вырезанных в каменной стойке.





