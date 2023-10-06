6 октября 2023, 11:45

Uber надав 30 000 безоплатних поїздок для вчителів та батьків дітей

30 тисяч безоплатних поїздок було надано платформою Uber для вчителів та батьків дітей з особливими освітніми потребами у семи містах України.



Компанія підбила перші підсумки співпраці з Міністерством освіти та науки України, націленої на поліпшення умов праці вчителів під час війни.



Починаючи з грудня 2022 року, Uber забезпечує поїздками батьків та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) — установ для дітей з особливими освітніми потребами. В межах ініціативи педагоги та родини у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Луцьку, Чернівцях та Вінниці можуть діставатися до закладів освіти безоплатно, користуючись промокодами Uber. Раніше цього року CEO Uber Дара Хосровшахі особисто відвідав один з таких центрів, щоб зустрітися з дітьми та освітянами.



"Понад три тисячі шкіл в Україні сьогодні пошкоджені або зруйновані вщент. Тисячі українських дітей не можуть відвідувати школи та бачитися з друзями у класах. Російські окупанти забирають у дітей дитинство та можливості, які дає освіта. Утім ми робимо все, аби це виправити. І внесок Uber – відчутний та надзвичайно важливий. Вдячний за підтримку українських школярів та освітян, які ніколи не залишаться на самоті у цій війні", зазначає Оксен Лісовий, Міністр освіти і науки України.



Промокоди на поїздки UberX, що надають 100% знижку та покривають до 30 поїздок на місяць, поширюються серед освітніх закладів Міністерством освіти та науки України в межах Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння, укладеного з Uber.



“Uber гордий бути разом з українцями у цей непростий час. Ми знаємо, що спеціальні заклади освіти часто знаходяться на значній відстані від дому вчителів та родин, що змушує їх витрачати чимало часу та грошей на щоденний маршрут. Наш пілотний проєкт у Києві показав високий попит на таку допомогу, тож ми розширили ініціативу до семи українських міст та готові впроваджувати її у нових містах, якщо у цьому буде потреба”, коментує Метью Девлін, керівник міжнародних зв’язків Uber.



Крім цього, протягом серпня-вересня 2023 року Uber пожертвував $515,000 через фандрейзингову платформу UNITED24 на відновлення шкіл, зруйнованих унаслідок російської агресії.



Щоб відновити Михайло-Коцюбинський ліцей у Чернігівській області, який зазнав ракетного обстрілу у березні 2022 року, компанія стала одним з головних спонсорів благодійного футбольного матчу Game4Ukraine.



В межах матчу зіркові капітани Андрій Шевченко та Олександр Зінченко об’єднали на арені лондонського Челсі Стемфорд Бридж таких легенд футболу, як Петр Чех, Жерар Піке, Фабіо Каннаваро та інших. Усі кошти, зібрані під час гри, були спрямовані на реконструкцію ліцею в Чернігівській області.



“Підтримка компанією UBER проєктів UNITED24 з відновлення закладів освіти в Україні — це не просто допомога постраждалим від війни дітям. Насамперед це інвестиція в їхнє майбутнє. Для нас критично важливо відновлювати життя на звільнених територіях повною мірою. Вдячний партнерам за спільне бачення процесу відбудови»,” — сказав Михайло Федоров, Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України.



Також Uber долучився до збору коштів на відновлення будівлі Мар’янівської ЗОШ та дитячого садку у Вишгородському районі Київської області, зруйнованої під час російської окупації. Розміщені в одній будівлі, освітні установи навчають 120 дітей з семи населених пунктів — а вже після реконструкції будівля зможе вміщувати близько 300 учнів.

