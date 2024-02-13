Нова пошта доставила 412 млн посилок та вантажів за минулий рік

13 февраля 2024, 10:45

За результатами 2023 року Нова пошта доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022 - 412 млн відправлень.

Найчастіше українці відправляли одяг та взуття, товари для дому, техніку та електроніку, товари для краси та здоров’я, а також інструменти.



В тому числі компанія доставила 10,2 млн міжнародних посилок - це вдвічі більше, ніж роком раніше. Українці стали частіше замовляти товари із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping - на 55% більше, ніж у 2022 році. Найпопулярнішими країнами для замовлень залишаються Китай, США, Польща, Німеччина та Великобританія, а улюбленими магазинами українців - Aliexpress, Амазон, iHerb.



За останній рік суттєво зросла середня вага міжнародної посилки - з 1,3 кг у 2022 році до 11 кг у 2023.



Нагадаємо, що Нова пошта вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.