Нетаниягу: боевые действия могут закончиться уже через месяц

12 марта 2024, 14:45

Премьер Израиля Нетаниягу в интервью Politico заявил, что намерен провести операцию в г. Рафиях на юге сектора Газа вопреки заявлению президента США Байдена о том, что это будет «красной чертой».

Не называя имен, Нетаниягу отметил, что продолжение его натиска против ХАМАСа «молчаливо поддерживают» несколько арабских лидеров. Израильский премьер также предсказал, что боевые действия могут закончиться «уже через месяц». Он отверг идею прекращения огня в течение священного для мусульман месяца Рамазан, заявив, что не видит «прорыва в переговорах».



В ответ на заявление Байдена о том, что Нетаниягу «больше вредит Израилю, чем помогает ему», израильский лидер отметил, что народ Израиля поддерживает его в «решительном отвержении попытки впихнуть им в глотку палестинское государство».