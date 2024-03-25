Ціни на бензин і дизпаливо різко зростуть: Кабмін підвищить акцизи до рівня ЄС

Кабінет Міністрів пропонує щорічно підвищувати ставки акцизного податку на пальне, поки вони не зростуть до мінімального рівня, встановленого в ЄС.
Відповідний законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку» схвалив Кабмін.
Законопроєктом пропонується встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 2028 року. Водночас, встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року до кінця 2027 року.
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