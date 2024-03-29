У Дніпрі відкрився вже другий Центр рекрутингу української армії

29 марта 2024, 13:45

На сьогоднішній день рекрутингових центрів по Україні стає все більше і більше і вони набирають популярності у процесі набору вмотивованих добровольців, які виявили бажання стати на захист країни.



Центр рекрутингу української армії — пілотний проект Міністерства оборони України, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу, де пропонуються різного роду вакансії в рядах Сил Оборони України. В процесі надається інформація щодо вакансій, проходять консультації і проводяться профорієнтаційні тести, а також супровід кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі.

І найважливіше, що хочеться відмітити — Центри рекрутингу це можливість замінити ТЦК, провести ребрендинг процесу набору людей в армію та позбутися просоченої проблемами системи. Сильна армія — це вмотивовані, забезпечені бійці, які виконують свою роботу, застосовуючи свої навички та вміння. Рекрутинг набирає популярності, але варто зауважити, що це в першу чергу довіра людей, яку дуже легко втратити, якщо будуть існувати подібні проблеми, про які ми писали раніше. Тож варто розвивати цей проект, сподіваємося, він з пілотного перетвориться в повноцінний та буде новою частиною реформи в процесі набору військових на службу.





