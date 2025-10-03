Сделать ITnews стартовой
3 октября 2025, 12:45
В Україні виник дефіцит айфонів
За 2 дні після старту продажів українці скупили всі iPhone 17 в офіційних продавців.
На даний момент, якщо у вас виникне бажання придбати новий телефон від Apple, доведеться чекати від 1 до 6 тижнів.
