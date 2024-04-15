15 апреля 2024, 11:15

Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов — Шмыгаль

Премьер-министр на заседании Конгресса местных и региональных властей заявил, что решением правительства разрешено местным властям освобождать бизнес от местных налогов.



"Это три налога: Единый налог, арендная плата и плата за имущество", — сообщил он.



Шмыгаль отметил, что этим, в частности, правительство намерено снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова. В свою очередь, недополученные доходы будут компенсироваться из государственного бюджета.

