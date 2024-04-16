Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю

16 апреля 2024, 8:15

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в понедельник представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню о приоритетах национальной безопасности.

По словам двух законодателей от Республиканской партии, которые были на встрече, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, которая бы позволила внесение поправок.



Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Республиканской партии, будет включать запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые займы для гуманитарной помощи.

