18 апреля 2024, 10:45

НАТО созовет 19 апреля заседание Совета "Украина - НАТО" — Столтенберг

На заседании будут обсуждаться поставки систем ПВО и снарядов Киеву.

Генсек НАТО заявил, что выбирая между помощью Украине и собственным вооружением, членам альянса надо выбирать Украину.

"У стран альянса есть достаточное количество систем ПВО, которые можно было бы передать Украине", — добавил он.
Оцените новость:
  • 0 оценок