НАТО созовет 19 апреля заседание Совета "Украина - НАТО" — Столтенберг

На заседании будут обсуждаться поставки систем ПВО и снарядов Киеву.
Генсек НАТО заявил, что выбирая между помощью Украине и собственным вооружением, членам альянса надо выбирать Украину.
"У стран альянса есть достаточное количество систем ПВО, которые можно было бы передать Украине", — добавил он.
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