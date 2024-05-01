Бывшего гендиректора Binance приговорили к 4 месяцам тюрмы

Прокуроры обвиняли Чжао в нарушениях закона о банковской тайне «в беспрецедентных масштабах», а также в том, что через Binance под его руководством прошло более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, связанных с финансированием терроризма и другими незаконными операциями и формами нарушения американских санкций.
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