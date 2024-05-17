В Конгрессе США потребовали от Байдена восстановить поставки вооружений Израилю

17 мая 2024, 12:15

Только что Палата представителей (нижняя палата) Конгресса США приняла (за-224, против-187) законопроект «о содействии безопасности Израиля».

Инициированный республиканским большинством документ осуждает решение администрации Байдена приостановить поставки тяжелых бомб Израилю. Законопроект призывает американское руководство:



▪️ «разрешить все ранее одобренные поставки оружия Израилю, чтобы обеспечить ему возможность защитить себя»;

▪️ «использовать все выделенные Конгрессом средства на помощь Израилю в области безопасности».



Документ должен быть передан в верхнюю палату, Сенат, для последующего утверждения. 15 мая, после угрозы Байдена наложить вето на законопроект, лидер сенатского демократического большинства Шумер заявил, что документ не будет рассмотрен в палате.



24 апреля Байден подписал комплексный закон, включающий многомиллиардную военную помощь Израилю.