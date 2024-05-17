17 мая 2024, 12:45

Израиль намерен ввести 100% пошлин на продукцию из Турции

Министр финансов Израиля Смотрич заявил, что намерен отменить соглашение о свободной торговле с Турцией и установить пошлину в размере 100% от стоимости на турецкие товары.



Это предложение будет передано на рассмотрение израильскому кабмину и в случае его принятия останется в силе до окончания срока полномочий президента Эрдогана.



В 2023 г. из Турции в Израиль импортировано продукции на сумму $5,7 млрд.



2 мая Bloomberg, со ссылкой на двух турецких чиновников, сообщил о полном прекращении торговли Турции с Израилем из-за войны в секторе Газа. Позднее в тот же день Минторговли Турции подтвердило эту информацию.

