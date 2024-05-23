23 мая 2024, 8:45

Никки Хейли поддержит Дональда Трампа на выборах Президента США

Хейли аргументировала свое решение тем, что, по ее мнению, действующий президент США Джо Байден "стал катастрофой". В то же время она подчеркнула, что Трамп "не был идеальным" в важных для нее вопросах, включая внешнюю политику, иммиграцию и экономику.



Хейли считает, что Трампу стоило бы обратиться к "миллионам людей", которые поддержали ее кандидатуру, а не рассчитывать на то, что "они просто так за него проголосуют".



Она также поблагодарила американцев за поддержку ее кандидатуры даже после выхода из президентской гонки.

