Буданов та Малюк пообіцяли багато сюрпризів для Росії найближчим часом

24 мая 2024, 13:15

«Українські дрони з РСЗВ це ще не все – ми будемо розвиватись і надалі», – зазначив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на пресконференції «Війна технологій».

Буданов також розповів, що в особистому кабінеті має монітори, на яких може спостерігати онлайн за ходом операцій зі знищення російських військових кораблів.



Голова СБУ Василь Малюк розповів, як вдалось вигнати російські кораблі з окупованого Криму в Новоросійськ, де окупанти також зазнають втрат.



Малюк також поділився своїми відчуттями після поразки Кримського мосту. Каже, що це був справжній «вибух емоцій».



