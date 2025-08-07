РФ просит Эфиопию об аренде пассажирских самолетов

7 августа 2025, 8:15

Переговоры с главой Управления гражданской авиации Эфиопии Йоханнесом Аберой 29 июля провел российский торговый представитель Ярослав Тарасюк.

Москва хочет взять авиатехнику в так называемый мокрый лизинг, который предусматривает, что самолеты поставляются вместе с экипажами и набором услуг, включая ремонт. Кроме того, россия заинтересована в обслуживании самолетов на территории страны.



Поставка новой авиатехники в Россию запрещена международными санкциями после начала войны в Украине в 2022 году. Москва покупает воздушные суда в обход санкций на вторичном рынке. Лизинг санкциями пока не запрещен.