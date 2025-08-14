14 августа 2025, 11:15

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додаткові потяги: коли поїдуть

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів у другій половині серпня, зокрема на популярних напрямках Київ - Львів та Київ - Вінниця:



▪️№ 249/250 Київ-Львів - відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня

▪️№ 243/244 Київ-Львів - відправлення з Києва та Львова: 16, 17, 20 серпня

▪️№ 775/776 Київ-Вінниця - відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня

