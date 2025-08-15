Немецкая компания готова перенести производство для Израиля в США

15 августа 2025, 11:15

Немецкая компания Renk рассматривает возможность переноса части производства в США, если Германия решит приостановить поставки вооружений Израилю.

Об этом заявил гендиректор Renk Загель в интервью Financial Times. По его словам, и компания, и Германия по-прежнему заинтересованы в сохранении военного превосходства Израиля и его возможностей сдерживания, которые «нужны не только в Газе, но и на других границах». Израильская доля в портфеле заказов компании составляет ок. 2-3%.



Решение канцлера вызвало напряжение внутри блока ХДС/ХСС: особенно критически высказался лидер ХСС Зедер, который опасается, что из-за политики Мерца могут пострадать отношения с Израилем.



Немецкая оборонная компания Renk специализируется на производстве редукторов, которые используются в танках и бронетранспортерах.