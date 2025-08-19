Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности для Украины — WSJ

По данным газеты, президент США и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит целевую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины.
Гарантии безопасности будут включать четыре компонента:
▪️военное присутствие;
▪️противовоздушную оборону;
▪️вооружение;
▪️контроль за прекращением боевых действий.
Отмечается, что существует ряд способов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не прибегая к введению американских войск.