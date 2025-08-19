ГлавнаяНовости
19 августа 2025, 13:15

Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности для Украины — WSJ

По данным газеты, президент США и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит целевую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины.

Гарантии безопасности будут включать четыре компонента:

▪️военное присутствие; 
▪️противовоздушную оборону; 
▪️вооружение; 
▪️контроль за прекращением боевых действий. 

Отмечается, что существует ряд способов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не прибегая к введению американских войск.


