Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности для Украины — WSJ

19 августа 2025, 13:15

По данным газеты, президент США и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит целевую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины.

Гарантии безопасности будут включать четыре компонента:



▪️военное присутствие;

▪️противовоздушную оборону;

▪️вооружение;

▪️контроль за прекращением боевых действий.



Отмечается, что существует ряд способов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не прибегая к введению американских войск.