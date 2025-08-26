В сентябре Канада отправит в Украину дроны и боеприпасы на сумму более $700 млн

26 августа 2025, 8:15

Находящийся с визитом в Киеве премьер Канады Карни объявил о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине на сумму более $700 млн.

В рамках поддержки Канада направит дроны, боеприпасы и бронетехнику, поставки которых ожидаются уже в сентябре.



«Я с гордостью сообщаю, что более миллиарда из этой суммы будет направлено на укрепление вашего арсенала за счет поставок беспилотников, боеприпасов и бронетехники, которые прибудут в следующем месяце», — заявил Карни в Киеве.



Кроме того, по его словам, Канада выделит десятки миллионов долларов на экстренную медицинскую помощь, строительство бомбоубежищ, поддержку местной демократии и кибербезопасности.

