Украина и Франция обсуждают вопрос производства дронов для ВСУ — посол

"Этот вопрос все еще прорабатывается. Наш министр обороны объявил, что проект будет реализован совместно с известной французской компанией, ведущей в сфере производства. Это может стать очень интересной инициативой, ведь речь идет о поставках большого количества высококачественных дронов. Производство может быть организовано либо в двух странах параллельно, либо сначала во Франции, а затем в Украине. Пока это все еще предмет обсуждения", — сказал посол Франции в Киеве Гаэль Весьер в интервью "Укринформу".
Он отметил, что Франция также консультируется с президентом Зеленским, поскольку он публично призвал активнее поддерживать закупку украинских дронов для Украины.
"Конечно, мы работаем и над общими производственными возможностями в Украине, и надеемся, что со временем об этом можно будет говорить более открыто. В целях безопасности нельзя раскрывать слишком много деталей, но я уверен, что производство дронов должно происходить как во Франции, так и в Украине", — заявил дипломат.
