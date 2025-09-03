3 сентября 2025, 13:45

Поглиблене навчання в Gemini: від відповідей до розуміння

Із початком нового навчального року ми всі прагнемо нових знань. Незалежно від того, чи ви студент, що повертається до навчання, викладач, що готується до занять, чи просто людина, яка хоче дізнатися щось нове — це ідеальний час для відкриттів.



Щодня люди в усьому світі звертаються до Google, щоб дізнатися щось нове. Незалежно від того, чи дивляться вони відео на YouTube про графічний дизайн, чи просять Gemini допомогти створити індивідуальний навчальний план, наші продукти завжди мали на меті допомагати. Ми віримо, що технології можуть бути потужним інструментом для навчання, але також знаємо, що справжнє розуміння — це набагато більше, ніж просто одна відповідь.



Дані досліджень у сфері навчання свідчать, що люди засвоюють матеріал найкраще, коли вони активно взаємодіють з інформацією. Цей принцип лежить в основі нашої роботи. У тісній співпраці з викладачами, студентами та експертами з педагогіки ми розробили LearnLM — сімейство моделей, налаштованих для навчання та заснованих на дослідженнях в сфері освіти. Сьогодні, завдяки цим можливостям, вбудованим у Gemini, ми представляємо функцію “Поглиблене навчання” (Guided Learning) — новий досвід, створений, щоб бути вашим особистим помічником у навчанні.



Поглиблене навчання заохочує долучатися до процесу за допомогою навідних і відкритих запитань, які стимулюють дискусію та дають можливість заглибитися в тему. Мета — допомогти вам сформувати глибоке розуміння, а не просто отримати відповіді. Поглиблене навчання розбиває проблеми на покрокові етапи та адаптує пояснення до ваших потреб, допомагаючи вам здобувати знання та навички.



Поглиблене навчання надає багаті, мультимодальні відповіді — включно із зображеннями, діаграмами, відео та інтерактивними тестами — які допомагають вам здобувати та перевіряти свої знання, зосереджуючись на процесі, а не лише на самій відповіді.



Незалежно від того, чи ви готуєтеся до іспиту з ензимів, починаєте писати першу чернетку доповіді про важливість бджіл для підтримки наших систем харчування, чи розвиваєте свою пристрасть до фотографії –Поглиблене навчання стане вашим партнером у мисленні, допомагаючи розібратися в усьому крок за кроком.



Поглиблене навчання ґрунтується на багаторічних дослідженнях та співпраці з викладачами, експертами з педагогіки та учнями. Ми почали з фундаментального питання: як штучний інтелект може відповідально підтримувати навчання? У 2022 році ми створили команду з експертів зі ШІ, нейробіологів і когнітивних науковців. Працюючи в тісній співпраці із зовнішніми експертами з навчання, ми виявили, що простого вдосконалення запитів недостатньо для створення ефективного інструменту навчання.



Ми співпрацювали з викладачами, щоб зробити Поглиблене навчання їхнім партнером у викладанні, заснованим на основному принципі, що справжнє навчання — це активний і конструктивний процес. Ця функція заохочує студентів не просто отримувати відповіді, а розвивати власне мислення, спрямовуючи їх запитаннями, що розвивають критичне мислення. Щоб спростити використання цього підходу в класах, ми створили спеціальне посилання, яке викладачі можуть розміщувати безпосередньо в Google Classroom або ділитися зі студентами.



Поглиблене навчання є важливим кроком на нашому шляху, щоб допомогти кожній людині у світі вивчити будь яку тему. Ми також розуміємо, що попереду на нас чекає шлях величезних можливостей і спільної відповідальності за те, щоб ШІ дійсно приносив користь усім учням. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці, досліджень та відгуки, щоб зробити Поглиблене навчання якомога кориснішим для тих, хто навчається, у всьому світі.

