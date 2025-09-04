4 сентября 2025, 9:45

В Швеции объяснили, когда смогут продать Украине истребители Gripen

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что Швеция сможет продать Украине истребители Gripen после окончания российско-украинской войны.



По его словам, Украина заинтересована в новой модели истребителей Gripen Echo. Они находятся на оснащении Швеции и Бразилии.



Юнсон отметил, что окончательное решение будет зависеть от того, как завершится война в Украине, а соглашение должно быть "долгосрочным развитием".



Однако глава минобороны заявил об "открытости" для обсуждения возможности более быстрого предоставления старых самолетов. Соответствующие консультации с Украиной сейчас продолжаются.

