8 сентября 2025, 10:15

До Китаю почали прибувати танкери з "тіньового флоту" РФ, - Reuters

За даними агентства, російський танкер-газовоз "Схід" стояв на якорі біля терміналу ЗПГ у порту Тешань у південно-західній провінції Гуансі в Китаї. Танкер під російським прапором із вантажем 150 000 кубометрів ЗПГ був завантажений на заводі Arctic LNG 2 у Гидані на півночі Сибіру 19 липня.

