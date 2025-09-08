"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на новые поезда в города Евросоюза

8 сентября 2025, 11:45

Продажа билетов уже открыта, с 12 сентября из Ужгорода начнут курсировать прямые пассажирские поезда в Братиславу (Словакия), Вену (Австрия) и Будапешт (Венгрия).

Поезда будут курсировать по обновленным в соответствии с евростандартами путям.



Расписание движения поездов выглядит так:



▪️№961/618 Ужгород — Братислава. Отправление из Ужгорода в 8.09, прибытие в Братиславу в 18.33;

▪️№617/964 Братислава — Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11.27, прибытие в Ужгород в 22.35;

▪️№146 Ужгород — Будапешт — Вена. Отправление из Ужгорода в 8.09, прибытие в Будапешт в 14.20, прибытие в Вену в 17.20;

▪️№143 Вена — Будапешт — Ужгород отправится из Вены в 10.42, прибудет в Будапешт в 13.19 и в Ужгород в 22.35.