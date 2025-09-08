ГлавнаяНовости
8 сентября 2025, 14:45

Основатель ЧВК Blackwater заинтересован в покупке украинских дроновых компаний

Об этом сообщила британская газета The Guardian, со ссылкой на источники.

«Эрик собирается купить компании, производящие беспилотники. Продадут ли их, (непонятно). Для украинцев эти компании теперь являются стратегическими активами», - сказал собеседник издания. Отмечается, что Принс находится в хороших отношениях с администрацией Трампа.


