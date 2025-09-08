Об этом сообщила британская газета The Guardian, со ссылкой на источники.
«Эрик собирается купить компании, производящие беспилотники. Продадут ли их, (непонятно). Для украинцев эти компании теперь являются стратегическими активами», - сказал собеседник издания. Отмечается, что Принс находится в хороших отношениях с администрацией Трампа.
8 сентября 2025, 14:45
Основатель ЧВК Blackwater заинтересован в покупке украинских дроновых компаний
Об этом сообщила британская газета The Guardian, со ссылкой на источники.
Оцените новость: