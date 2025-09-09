9 сентября 2025, 11:45

США разрывают соглашения с европейскими странами о борьбе с дезинформацией

На прошлой неделе страны Европы получили уведомление от Госдепартамента США о том, что Вашингтон прекращает действие меморандумов о взаимопонимании, подписанных в прошлом году при администрации Байдена. Эти соглашения были направлены на выработку единого подхода к выявлению и разоблачению враждебных информационных кампаний иностранных правительств.



Меморандумы были частью инициативы, которую курировал Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) Госдепа. Центр занимался дезинформацией, распространяемой противниками США и террористическими группировками за рубежом. Бывший руководитель GEC Джеймс Рубин назвал решение США "односторонним актом разоружения" в информационной войне с россией и Китаем.



Центр был создан в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и экстремизму в интернете, а позже его миссию расширили — на отслеживание и разоблачение дезинформационных кампаний. Хотя работа центра касалась исключительно дезинформации за пределами США, республиканцы критиковали его, обвиняя в цензуре и "удушении консервативных голосов".

