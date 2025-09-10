55MQ95 Game Pro - перший телевізор від ERGO, створений для гри

10 сентября 2025, 12:15

ERGO 55MQ95 Game Pro – це 55-дюймовий телевізор в напрочуд тонкому та стильному безрамковому корпусі.Інноваційна матриця даної моделі має роздільну здатність 4К та побудована за технологією miniLED з підтримкою технології Local Dimming, завдяки чому забезпечує дуже глибоку та природну передачу кольорів з особливо насиченим відтворенням чорного.Система квантових точок в матриці цього телевізора дозволяє відтворювати понад мільярд відтінків, доводячи реалізм картинки до небаченого рівня. Надсучасний графічний процесор Chameleon Extreme 3.0 з підтримкою алгоритмів штучного інтелекту забезпечує покращення якості зображення, підвищуючи показники роздільної здатності, контрасту, деталізації та плавності передачі руху в сценах. Підтримка форматів зображення з розширеним динамічним діапазоном Dolby Vision, HDR 10 та HLG дарує користувачу змогу дивитися контент надвисокої якості.

Особливістю моделі, яку неодмінно оцінять геймери, є використання цілої низки систем, технологій та інновацій, які дозволяють використовувати телевізор в якості ідеального екрану для ігрових консолей. За низьку затримку виведення сигналу та плавність картинки відповідає використання нативної панелі 120 Гц у поєднані із технологією МЕМС, а також підтримка технологій ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable refresh rate), спеціального ігрового режиму з екранною частотою 144 Гц та можливості підключення через сучасний високошвидкісний протокол HDMI 2.1. Спеціальне геймерське меню дозволяє швидко і точно налаштовувати та застосовувати різноманітні параметри зображення для оптимальної гри.

Крім високоякісного зображення, модель ERGO 55MQ95 Game Pro забезпечує також відтворення звуку на рівні повноцінної аудіосистеми, що також дуже важливо для віртуальних ігрових розваг. Для цього конструктори помістили в корпус моделі саундбар з 4 окремими динаміками та повноцінний сабвуфер. Дана аудіосистема має сумарну потужність 85 Вт та підтримує цілу низку стандартів об’ємного звучання.

За турботу про зір користувачів відповідають технології захисту зору Low Blue Light та Flicker Free, а зручність в користуванні меню та програмами забезпечується фірмовою операційною системою GoogleTV. Додатковий комфорт гарантує комплектний пульт дистанційного керування з можливістю управління голосом, функцією автопошуку пульта, підтримкою програмованих кнопок швидкого доступу та голосових команд Hеy Google тощо.