15 сентября 2025, 14:15

Німеччина не протримається і чотирьох тижнів проти атак російських БпЛА

Про це заявив гендиректор Quantum Systems - одного з найбільших виробників дронів у Європі.

Він закликав Німеччину якнайшвидше налагодити масове виробництво БпЛА.


