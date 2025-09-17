17 сентября 2025, 10:45

Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили торішні показники

З початку підготовки до зими до українських підземних сховищ закачано майже 6,68 млрд куб. м газу — це у 1,67 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.



Через масовані обстріли та спричинені ними руйнування цього року Україна втратила близько 50% видобутку.



Тому державна Група Нафтогаз імпортує додаткові обсяги, щоб пройти опалювальний сезон.

