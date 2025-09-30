30 сентября 2025, 9:45

Украина ожидает поставок шведских истребителей Gripen — Минобороны

Об этом в интервью "BBC News Україна" заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.



Он не привел никаких подробностей. Но в контексте поставок Украине западных самолетов сказал, что "ожидаются" дополнительные поставки самолетов F-16, Mirage, а также шведских Gripen. На уточняющие вопросы он не ответил.



"Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать", — сказал он.



Mirage Украине уже поставляет Франция; F-16 Украина получает от Нидерландов, Дании и Норвегии, также их обещает передать Бельгия. Gripen Украине пока не передавали.

