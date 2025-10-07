ГлавнаяНовости
7 октября 2025, 11:45

Яку техніку надасть Україні Словаччина

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.
Оцените новость:
  • 0 оценок