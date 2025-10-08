Росія випробовує важкий вантажний дрон "Слон" для забезпечення фронту

8 октября 2025, 10:45

Російські військові розпочали випробування нового важкого квадрокоптера «Слон», призначеного для транспортування боєприпасів і вантажів у зоні бойових дій.



Розробкою займається група компаній «Гроза», яка позиціонує цей безпілотник як універсальний засіб постачання для передових підрозділів.

За даними виробника, максимальна вантажопідйомність «Слона» становить 120 кг, а робоче навантаження — близько 80 кг. З такою масою дрон може долати дистанцію до 15 км, виконувати точкове скидання вантажів і повертатися на базу. Паралельно розробляються модифікації для систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також для цільових скидів боєприпасів.



Випробування апарата тривають на одному з напрямків у зоні бойових дій, а серійні постачання очікуються наприкінці 2025 року.



Безпілотник уже отримав позитивний висновок Головного управління інноваційного розвитку Міністерства оборони РФ і офіційну рекомендацію до прийняття на озброєння.



Проєкт «Слон» демонструє спробу російського ВПК створити власну систему тактичної логістики на коротких дистанціях, що має компенсувати проблеми з підвозом боєприпасів і провізії до ізольованих підрозділів. Однак реальна ефективність і живучість дронів у зоні активного РЕБ і обстрілів поки залишається під питанням.

