ГлавнаяНовости
8 октября 2025, 10:45

Росія випробовує важкий вантажний дрон "Слон" для забезпечення фронту

Російські військові розпочали випробування нового важкого квадрокоптера «Слон», призначеного для транспортування боєприпасів і вантажів у зоні бойових дій. 

Розробкою займається група компаній «Гроза», яка позиціонує цей безпілотник як універсальний засіб постачання для передових підрозділів.

За даними виробника, максимальна вантажопідйомність «Слона» становить 120 кг, а робоче навантаження — близько 80 кг. З такою масою дрон може долати дистанцію до 15 км, виконувати точкове скидання вантажів і повертатися на базу. Паралельно розробляються модифікації для систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також для цільових скидів боєприпасів.

Випробування апарата тривають на одному з напрямків у зоні бойових дій, а серійні постачання очікуються наприкінці 2025 року. 

Безпілотник уже отримав позитивний висновок Головного управління інноваційного розвитку Міністерства оборони РФ і офіційну рекомендацію до прийняття на озброєння.

Проєкт «Слон» демонструє спробу російського ВПК створити власну систему тактичної логістики на коротких дистанціях, що має компенсувати проблеми з підвозом боєприпасів і провізії до ізольованих підрозділів. Однак реальна ефективність і живучість дронів у зоні активного РЕБ і обстрілів поки залишається під питанням.


Оцените новость:
  • 0 оценок