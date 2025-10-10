РФ поставила Індії непрацюючу систему посадки "Резистор-Е"

10 октября 2025, 11:15

За даними оприлюднених внутрішніх документів, постачена російська система ближньої навігації та посадки для авіаносної авіації має серйозні недоробки; виправлення затримується через проблеми з постачанням ЗІП.

Виявлено переписку між «Рособоронекспортом» та виробником радіотехнічного комплексу «Резистор-Е» (НИИИТ-РК, Челябінськ). У листуванні датованому 5 вересня 2023 року зазначається, що індійська сторона виявила «серйозні недопрацювання» у роботі системи ближньої навігації та посадки, а також у комплексі технічних засобів обміну даними.Документи прямо вказують, що відпрацювання та виведення обладнання на нормативні характеристики потребують своєчасного постачання запасних частин і комплектів для ремонту (ЗІП), постачання яких, за станом на листування, було зірвано. Через це строки усунення недоліків виходять за межі передбачених термінів передачі обладнання замовнику.«Резистор-Е» — радіотехнічний комплекс, що забезпечує посадку й наведення літаків на палубу авіаносця, є критичною системою для експлуатації палубної авіації. Зокрема, від стабільності та точності роботи таких систем залежить безпечне здійснення посадок у складних метеоумовах та вночі. У випадку індійських авіаносців мова йде про комплекси, встановлені на INS Vikrant та INS Vikramaditya, через що питання працездатності «Резистор-Е» отримує особливе значення для боєздатності флоту.Опубліковані листи підсилюють занепокоєння щодо працездатності поставленого РФ обладнання для індійських авіаносців. Ситуація вимагатиме від Делі або додаткових переговорів із Росією про виконання гарантій, або пошуку альтернативних рішень з метою забезпечення безпечної та ефективної експлуатації палубної авіації.