Франція побудувала першу автомагістраль з бездротовою зарядкою для авто

10 ноября 2025, 12:15

Франція стала однією з перших країн у світі, які впровадили інноваційні рішення для екологічного транспорту: на автомагістралі A10, приблизно за 40 км на захід від Парижа, побудовано перший відрізок, де електромобілі можуть заряджатися під час руху за допомогою бездротової технології.

Вбудовані в дорогу котушки створюють магнітне поле, яке індукує електричний струм у котушці, встановленій на транспортному засобі, заряджаючи акумулятор або безпосередньо приводячи в рух мотор. Автомобілям, автобусам і вантажівкам не потрібно зупинятися, тому достатньо менших акумуляторів, що дозволяє збільшити вантажопідйомність.На тестовому відрізку довжиною 1,5 км система забезпечувала пікову потужність понад 300 кВт, у середньому — понад 200 кВт, що достатньо для безперервної підзарядки легкових автомобілів, автобусів і вантажівок.За словами генерального директора VINCI Ніколя Нотебера, рішення може значно знизити викиди CO₂ від важкого транспорту, який становить близько 16% від загальних викидів Франції.Подібні технології тестуються в Німеччині (A6, Баварія), Італії (Ломбардія, проєкт «Arena del Futuro»), а також у Швеції, Південній Кореї, Ізраїлі та США. Основними завданнями залишаються розширення на довші ділянки та точний облік спожитої енергії.Ця технологія відкриває нові можливості для електромобільного транспорту, особливо в сфері логістики та вантажоперевезень.