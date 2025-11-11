РФ запускає залізничні відправки до Тегерана

11 ноября 2025, 8:45

Росія заявила про відправлення великотоннажних составів до Ірану (62 контейнери, 1100 км за 12 діб), фактично підхопивши китайський трафік, який із березня пройшов десятками поїздів.

Ключова інтрига — маршрут. Суцільної «швидкісної» нитки ще немає: кавказька гілка через Азербайджан упирається у недобудований Rasht–Astara, каспійський паром залежить від погоди й флоту, центральноазійський хід (Казахстан–Туркменістан–Серахс) потребує перевалки через стики колії 1520/1435 мм.Тому 12 діб для 1100 км — показник тертя на стиках, а не швидкості. Це нормально для пілотних партій, але погано масштабується без інвестицій у прикордонні термінали й розклад поромів.Економічний сенс зрозумілий: РФ і КНР проштовхують сухопутну альтернативу морю під санкціями, де легше оперувати юанем/ріалом/рублем і ховати вантажі за транзитними схемами. Такі поїзди корисні не для масових товарів, а для «чутливих» партій — електроніки, компонентів, запчастин, які морем ризиковано страхувати й декларувати. Разом із китайським трафіком формується «тіньовий коридор» до Перської затоки з подальшим розвезенням автотрасами.Вразливості теж очевидні: стики колії створюють вузькі горлечка (Серахс, Індже-Бурун), вагонний парк обмежений, а будь-який тиск на операторів (страховиків, портових стивідорів, прикордонні сервісні компанії) швидко збиває пропускну спроможність. Плюс — політичні ризики: вторинні санкції для експедиторів і банків, які супроводжують платежі та страхування.