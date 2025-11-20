ГлавнаяНовости
20 ноября 2025, 12:15

Хмельницька та Рівненська АЕС зменшили електроенергії

Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній електропередач після вчорашнього обстрілу рф, в результаті чого 4 з 9 реакторів зменшили свою потужність.


Оцените новость:
  • 0 оценок