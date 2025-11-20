Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній електропередач після вчорашнього обстрілу рф, в результаті чого 4 з 9 реакторів зменшили свою потужність.
- Интернет | Сегодня, 13:15
Понад 30 відсотків мережі "Київстар" без живлення
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Польща виділить 100 млн доларів на зброю для України в рамках PURL
- Технологии | Сегодня, 12:15
Хмельницька та Рівненська АЕС зменшили електроенергії
- Технологии | Сегодня, 11:45
The Times опубликовала подробности уникальной операции ГУР в Черном море
- Безопасность | Сегодня, 11:15
CERT-UA попереджає про нову кіберзагрозу
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Китай ускоряет военное наращивание на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня
- Софт | Сегодня, 10:15
McDonald’s запустив замовлення через мобільний застосунок у Львові
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Financial Times: иранские ученые-ядерщики тайно посетили Россию
- Технологии | Сегодня, 9:15
Bloomberg: МАГАТЭ готовит новые инструкции для инспекций в Иране
- Обзоры | Позавчера, 10:02
Logitech MX Master 4 - професійна мишка з тактильним зворотним зв’язком
- Обзоры | 16 ноября, 23:10
HMD Pulse Pro - 90Гц дисплей та 50Мп камера для селфі
- Аналитика | 16 ноября, 19:04
Дайджест найцікавішого за тиждень №15: інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт та собівартість iPhone 17 Pro Max
- Аналитика | 9 ноября, 12:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №14: відмінності EcoFlow RIVER і TRAIL та небезпека від іграшок Лабубу
- Аналитика | 2 ноября, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | 2 ноября, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
- Аналитика | 27 октября, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
