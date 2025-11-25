Західний вокзал Варшави можуть відкрити вже цього тижня

25 ноября 2025, 11:45

Реконструкція Warszawa Zachodnia після майже п’яти років робіт виходить на фініш. Підземний перехід планують відкрити найближчими днями, а на платформах завершують останні виправлення.



Місто називає 28 листопада попередньою датою відкриття, резервна — 2 грудня. Об’єкт уже пройшов перевірки, тривають фінальні технічні тести.